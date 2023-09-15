Комлева (Воробьева) Марина Феодорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
12.01.1816
Муж: Комлев Сергий Егоров
Рождение ребёнка
20.10.1816
Отец ребёнка: Комлев Сергий Егоров
Рождение ребёнка
19.09.1819
Отец ребёнка: Комлев Сергий Егоров
Рождение ребёнка
31.05.1821
Сын: Комлев Ермий Сергиев
Отец ребёнка: Комлев Сергий Егоров
Рождение ребёнка
18.03.1823
Дочь: Дарья Сергиева
Отец ребёнка: Комлев Сергий Егоров
Рождение ребёнка
04.05.1824
Дочь: Пелагия Сергиева
Отец ребёнка: Комлев Сергий Егоров
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Комлев Федор Сергиев
Отец ребёнка: Комлев Сергий Егоров
Рождение ребёнка
24.05.1827
Дочь: Елена Сергиева
Отец ребёнка: Комлев Сергий Егоров
Рождение ребёнка
03.05.1830
Отец ребёнка: Комлев Сергий Егоров
Рождение ребёнка
08.03.1832
Отец ребёнка: Комлев Сергий Егоров
Рождение ребёнка
10.04.1839
Дочь: Анфусса Сергиева
Отец ребёнка: Комлев Сергий Егоров
Смерть
Неизвестно