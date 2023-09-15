Комлева (Воробьева) Марина Феодорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Комлева (Воробьева) Марина Феодорова

Место рождения

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Щербачиха, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
12.01.1816

Муж: Комлев Сергий Егоров

Рождение ребёнка
20.10.1816

Сын: Комлев Ларион Сергиев

Отец ребёнка: Комлев Сергий Егоров

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.09.1819

Сын: Комлев Кондрат Сергиев

Отец ребёнка: Комлев Сергий Егоров

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
31.05.1821

Сын: Комлев Ермий Сергиев

Отец ребёнка: Комлев Сергий Егоров

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
18.03.1823

Дочь: Дарья Сергиева

Отец ребёнка: Комлев Сергий Егоров

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.05.1824

Дочь: Пелагия Сергиева

Отец ребёнка: Комлев Сергий Егоров

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Комлев Федор Сергиев

Отец ребёнка: Комлев Сергий Егоров

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
24.05.1827

Дочь: Елена Сергиева

Отец ребёнка: Комлев Сергий Егоров

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.05.1830

Сын: Комлев Феодосий Сергиев

Отец ребёнка: Комлев Сергий Егоров

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.03.1832

Сын: Комлев Феофан Сергиев

Отец ребёнка: Комлев Сергий Егоров

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
10.04.1839

Дочь: Анфусса Сергиева

Отец ребёнка: Комлев Сергий Егоров

Липовка, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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