Анна Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Дочь: Домна Игнатьевна
Отец ребёнка: Бачилин Игнат Никифорович
Рождение ребёнка
1815
Дочь: Евдокия Игнатьевна
Отец ребёнка: Бачилин Игнат Никифорович
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Варвара Игнатьевна
Отец ребёнка: Бачилин Игнат Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно