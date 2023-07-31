Анна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Анна Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Дочь: Домна Игнатьевна

Отец ребёнка: Бачилин Игнат Никифорович

Рождение ребёнка
1815

Дочь: Евдокия Игнатьевна

Отец ребёнка: Бачилин Игнат Никифорович

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Варвара Игнатьевна

Отец ребёнка: Бачилин Игнат Никифорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бачилин Игнат Никифорович

Смерть
Неизвестно
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