Котова Мария Варфоломеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиМежду 1850 и 1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ефросинья Семёновна
Отец ребёнка: Семён
Рождение ребёнка
14.08.1842
Сын: Котов Степан
Отец ребёнка: Котов Иван
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Семён
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Котов Иван
Смерть
Между 1850 и 1858