Котова Мария Варфоломеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Котова Мария Варфоломеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

Между 1850 и 1858

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ефросинья Семёновна

Отец ребёнка: Семён

Рождение ребёнка
14.08.1842

Сын: Котов Степан

Отец ребёнка: Котов Иван

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семён

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Котов Иван

Смерть
Между 1850 и 1858
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