Пака (Налетова) Лидия
Место рожденияс.Степное Ставропольского края
Дата рожденияОколо 1952
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1952
Отец: не указан
Мать: не указана
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1972
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1974
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1977
с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1980
с.Степное Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно