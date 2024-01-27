Пака (Налетова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пака (Налетова) Лидия

Место рождения

с.Степное Ставропольского края

Дата рождения

Около 1952

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1950 г.р.

Дети

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Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1952

Отец: не указан

Мать: не указана

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1972

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
1974

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пака Владимир Павлович

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пака Владимир Павлович

с.Степное Ставропольского края
Рождение ребёнка
Около 1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пака Владимир Павлович

с.Степное Ставропольского края
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пака Владимир Павлович

Смерть
Неизвестно
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