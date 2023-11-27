Белов Симеон — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белов Симеон

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1901

Сын: Белов Карп Симеонович

Мать ребёнка: не указана

Белово, Беловский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Серафима Симеоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дарья Симеоновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Иван Симеонович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Белов Николай Симеонович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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