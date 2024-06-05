Воронов Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1937
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937
Отец: Воронов Василий Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Воронов Василий Александрович
Мать ребёнка: Воронова Вера Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Воронова Вера Максимовна
Рождение ребёнка
1964
Сын: Воронов Сергей Александрович
Мать ребёнка: Воронова Вера Максимовна
Смерть
Неизвестно