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Воронов Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1937

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1937

Отец: Воронов Василий Тимофеевич

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Воронов Василий Александрович

Мать ребёнка: Воронова Вера Максимовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Воронова Вера Максимовна

Рождение ребёнка
1964

Сын: Воронов Сергей Александрович

Мать ребёнка: Воронова Вера Максимовна

Смерть
Неизвестно

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