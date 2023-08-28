Акилина Павлова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Корольков Василий Иванович
Отец ребёнка: Корольков Иван Ильич
село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
До 1890
Отец ребёнка: Корольков Иван Ильич
село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
17.06.1906
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Корольков Иван Ильич
село Долгуша Землянского уезда
Смерть
Неизвестно