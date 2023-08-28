Акилина Павлова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Акилина Павлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Корольков Василий Иванович

Отец ребёнка: Корольков Иван Ильич

село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
До 1890

Сын: Корольков Егор Иванович

Отец ребёнка: Корольков Иван Ильич

село Долгуша Землянского уезда
Рождение ребёнка
17.06.1906

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Корольков Иван Ильич

село Долгуша Землянского уезда
Смерть
Неизвестно
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