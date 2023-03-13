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Башкирцевъ Семенъ
Башкирцевъ Семенъ
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1748
Пол
Мужской
Отец
Башкирцевъ Денисъ Дмитревъ
1706 г.р.
Мать
Башкирцева Федосья Григорьева
1714 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748
Отец:
Башкирцевъ Денисъ Дмитревъ
Мать:
Башкирцева Федосья Григорьева
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