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Башкирцевъ Семенъ

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1748

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Башкирцевъ Денисъ Дмитревъ

Мать: Башкирцева Федосья Григорьева

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