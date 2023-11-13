Пряникова Софья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пряникова Софья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.01.1931

Дата смерти

Около 1975

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1929 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1931

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пряников Николай Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пряников Александр Николаевич

Отец ребёнка: Пряников Николай Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пряников Николай Иванович

Смерть
Около 1975
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