Пряникова Софья
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.01.1931
Дата смертиОколо 1975
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1931
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Пряников Николай Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пряников Александр Николаевич
Отец ребёнка: Пряников Николай Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1975