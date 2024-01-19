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Бушило Иван Степанович

Место рождения

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область

Дата рождения

1789

Дата смерти

1853

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Бушило Степан Николаевич

Мать: Бушило Марья Прокопьевна

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
1830

Сын: Бушило Фаддей Иванович

Мать ребёнка: Бушило Зиновия (Зыля) Онисиевна

Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Рождение ребёнка
27.04.1845

Дочь: Пелагея Ивановна

Мать ребёнка: Бушило Зиновия (Зыля) Онисиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бушило Зиновия (Зыля) Онисиевна

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1853
Бостынь, Лунинецкий район, Брестская область
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