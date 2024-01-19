Бушило Иван Степанович
Место рождения
Дата рождения1789
Дата смерти1853
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец: Бушило Степан Николаевич
Мать: Бушило Марья Прокопьевна
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Бушило Зиновия (Зыля) Онисиевна
Рождение ребёнка
27.04.1845
Дочь: Пелагея Ивановна
Мать ребёнка: Бушило Зиновия (Зыля) Онисиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1853