Сиряева Гликерия Толкачева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСиряева Гликерия Толкачева

Сиряева Гликерия Толкачева

avatar

Место рождения

Деревня Собакино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1862 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: Толкачев Сидор Васильевич

Мать: не указана

Деревня Собакино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
09.11.1881

Муж: Сиряев Палладий Тимофеевич

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close