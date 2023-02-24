Сиряева Гликерия Толкачева
Место рожденияДеревня Собакино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: Толкачев Сидор Васильевич
Мать: не указана
Деревня Собакино , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
09.11.1881
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно