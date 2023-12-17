Панин Степан Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панин Алексей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1903
Мать ребёнка: Панина Анна Павловна
Рождение ребёнка
23.11.1907 ст.
Мать ребёнка: Панина Анна Павловна
Рождение ребёнка
27.09.1914 ст.
Сын: Панин Григорий Степанович
Мать ребёнка: Панина Анна Павловна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панина Анна Павловна
Смерть
Неизвестно