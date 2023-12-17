Панин Степан Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панин Степан Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панин Алексей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1903

Сын: Панин Иван Степанович

Мать ребёнка: Панина Анна Павловна

Рождение ребёнка
23.11.1907 ст.

Сын: Панин Пётр Степанович

Мать ребёнка: Панина Анна Павловна

Рождение ребёнка
27.09.1914 ст.

Сын: Панин Григорий Степанович

Мать ребёнка: Панина Анна Павловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панина Анна Павловна

Смерть
Неизвестно
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