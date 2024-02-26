Кудинова (Голдина) Мария (Маруся)
Место рожденияТульская обл., пос. Суходол
Дата рождения18.11.1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1954
Рождение ребёнка
06.12.1955
Дочь: Нижник Наталия
Отец ребёнка: Кудинов Александр Петрович
Рождение ребёнка
26.12.1957
Дочь: Прощалыкина Людмила
Отец ребёнка: Кудинов Александр Петрович
Рождение ребёнка
?.11.1971
Сын: Кудинов Александр
Отец ребёнка: Кудинов Александр Петрович