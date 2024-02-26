Кудинова (Голдина) Мария (Маруся) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кудинова (Голдина) Мария (Маруся)

Место рождения

Тульская обл., пос. Суходол

Дата рождения

18.11.1934

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.11.1934

Отец: не указан

Мать: не указана

Тульская обл., пос. Суходол
Бракосочетание
1954

Муж: Кудинов Александр Петрович

Рождение ребёнка
06.12.1955

Дочь: Нижник Наталия

Отец ребёнка: Кудинов Александр Петрович

Рождение ребёнка
26.12.1957

Дочь: Прощалыкина Людмила

Отец ребёнка: Кудинов Александр Петрович

Рождение ребёнка
?.11.1971

Сын: Кудинов Александр

Отец ребёнка: Кудинов Александр Петрович

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