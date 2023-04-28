Чукавин Федор Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чукавин Сельверст Федоров
Мать ребёнка: Анастасiя Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анастасiя Иванова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Анастасiя Иванова
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно