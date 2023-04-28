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Чукавин Федор Иванов

Место рождения

Чукавинки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Чукавинки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукавин Сельверст Федоров

Мать ребёнка: Анастасiя Иванова

Чукавинки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукавин Михаил Федоров

Мать ребёнка: Анастасiя Иванова

Чукавинки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чукавин Ларiон Федоров

Мать ребёнка: Анастасiя Иванова

Чукавинки, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Смерть
Неизвестно
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