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Егоров Степан Григорьевич

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Место рождения

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния

Дата рождения

1844

Дата смерти

25.10.1908

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1844 г.р.

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
25.03.1872

Дочь: Матрена Степановна

Мать ребёнка: Егорова Агафья Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
03.06.1874

Сын: Егоров Тимофей Степанович

Мать ребёнка: Егорова Агафья Ивановна

Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Егорова Агафья Ивановна

Смерть
25.10.1908
Дуровка, Сызранский уезд, Симбирская губерния
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