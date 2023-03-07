Егоров Степан Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1844
Дата смерти25.10.1908
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1872
Дочь: Матрена Степановна
Мать ребёнка: Егорова Агафья Ивановна
Рождение ребёнка
03.06.1874
Сын: Егоров Тимофей Степанович
Мать ребёнка: Егорова Агафья Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Егорова Агафья Ивановна
Смерть
25.10.1908