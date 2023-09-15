Шаламова (Шаламова) Анна Андреева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790
Отец: Шаламов Андрей Михайлов
Мать: не указана
Бракосочетание
Около ?.10.1810
Рождение ребёнка
18.06.1811
Сын: Шаламов Иуда Федоров
Отец ребёнка: Шаламов Феодор Иванов
Рождение ребёнка
04.07.1812
Дочь: Марфа Федорова
Отец ребёнка: Шаламов Феодор Иванов
Рождение ребёнка
03.07.1813
Дочь: Ольга Федорова
Отец ребёнка: Шаламов Феодор Иванов
Рождение ребёнка
09.06.1816
Отец ребёнка: Шаламов Феодор Иванов
Рождение ребёнка
21.04.1817
Дочь: Елена Федорова
Отец ребёнка: Шаламов Феодор Иванов
Рождение ребёнка
01.07.1818
Отец ребёнка: Шаламов Феодор Иванов
Рождение ребёнка
05.01.1820
Дочь: Меланья Федорова
Отец ребёнка: Шаламов Феодор Иванов
Рождение ребёнка
08.07.1824
Отец ребёнка: Шаламов Феодор Иванов
Смерть
Неизвестно