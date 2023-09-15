Шаламова (Шаламова) Анна Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаламова (Шаламова) Анна Андреева

Место рождения

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1790

Отец: Шаламов Андрей Михайлов

Мать: не указана

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
Около ?.10.1810

Муж: Шаламов Феодор Иванов

Рождение ребёнка
18.06.1811

Сын: Шаламов Иуда Федоров

Отец ребёнка: Шаламов Феодор Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
04.07.1812

Дочь: Марфа Федорова

Отец ребёнка: Шаламов Феодор Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
03.07.1813

Дочь: Ольга Федорова

Отец ребёнка: Шаламов Феодор Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
09.06.1816

Сын: Шаламов Кирилл Федоров

Отец ребёнка: Шаламов Феодор Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.04.1817

Дочь: Елена Федорова

Отец ребёнка: Шаламов Феодор Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
01.07.1818

Сын: Шаламов Козма Федоров

Отец ребёнка: Шаламов Феодор Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
05.01.1820

Дочь: Меланья Федорова

Отец ребёнка: Шаламов Феодор Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
08.07.1824

Сын: Шаламов Прокопий Федоров

Отец ребёнка: Шаламов Феодор Иванов

Шаламы, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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