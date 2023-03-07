Кривашев Иван Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривашев Иван Петрович

Кривашев Иван Петрович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.10.1876 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1876 ст.

Отец: Кривашев Петр Васильевич

Мать: Кривашева Параскева Васильева

Бракосочетание
30.10.1895 ст.

Жена: Кривашева Наталья Васильевна

Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
02.03.1899 ст.

Дочь: Мария Ивановна

Мать ребёнка: Кривашева Наталья Васильевна

Рождение ребёнка
01.05.1901 ст.

Сын: Кривошев Николай Иванович

Мать ребёнка: Кривашева Наталья Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Черноречье, Волжский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close