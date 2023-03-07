Кривашев Иван Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.10.1876 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1876 ст.
Бракосочетание
30.10.1895 ст.
Рождение ребёнка
02.03.1899 ст.
Дочь: Мария Ивановна
Мать ребёнка: Кривашева Наталья Васильевна
Рождение ребёнка
01.05.1901 ст.
Сын: Кривошев Николай Иванович
Мать ребёнка: Кривашева Наталья Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно