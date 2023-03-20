Синьковская (Худякова) Пелагея Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Синьковский Илья Петрович
Отец ребёнка: Синьковский Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Петровна
Отец ребёнка: Синьковский Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Степан Петрович
Отец ребёнка: Синьковский Петр Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Громова Агафья Петровна
Отец ребёнка: Синьковский Петр Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно