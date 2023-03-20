Синьковская (Худякова) Пелагея Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синьковская (Худякова) Пелагея Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Синьковский Илья Петрович

Отец ребёнка: Синьковский Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Петровна

Отец ребёнка: Синьковский Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Степан Петрович

Отец ребёнка: Синьковский Петр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Громова Агафья Петровна

Отец ребёнка: Синьковский Петр Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Синьковский Петр Иванович

Смерть
Неизвестно
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