Мамаева Настасья Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1828
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828
Отец: Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Мамаев Дмитрий Гаврилович
Отец ребёнка: Мамаев Гаврило Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно