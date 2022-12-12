Мамаева Настасья Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мамаева Настасья Михайловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1827 г.р.

Дети

Добавил:

ИЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1828

Отец: Михаил

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Мамаев Дмитрий Гаврилович

Отец ребёнка: Мамаев Гаврило Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мамаев Гаврило Иванович

Место жительства
Неизвестно
Быстрица, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
Неизвестно
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