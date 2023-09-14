Екатерина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1757

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1766 г.р.

Дети

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1757

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Стефанида Степановна

Отец ребёнка: Положий Степан Никитич

Рождение ребёнка
1780

Дочь: Елена Степановна

Отец ребёнка: Положий Степан Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Положий Степан Никитич

Смерть
Неизвестно
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