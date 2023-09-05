Носенко Марфа Тимофеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.10.1885
Дочь: Параскева Васильевна
Отец ребёнка: Носенко Василий Данилов
Рождение ребёнка
16.03.1889
Дочь: Дарья Васильевна
Отец ребёнка: Носенко Василий Данилов
Рождение ребёнка
12.10.1893
Дочь: София Васильевна
Отец ребёнка: Носенко Василий Данилов
Рождение ребёнка
27.07.1905
Дочь: Евдокия Васильевна
Отец ребёнка: Носенко Василий Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно