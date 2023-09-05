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Носенко Марфа Тимофеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.10.1885

Дочь: Параскева Васильевна

Отец ребёнка: Носенко Василий Данилов

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
16.03.1889

Дочь: Дарья Васильевна

Отец ребёнка: Носенко Василий Данилов

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
12.10.1893

Дочь: София Васильевна

Отец ребёнка: Носенко Василий Данилов

Богуславец, Черкаська область
Рождение ребёнка
27.07.1905

Дочь: Евдокия Васильевна

Отец ребёнка: Носенко Василий Данилов

Богуславец, Черкаська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носенко Василий Данилов

Смерть
Неизвестно
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