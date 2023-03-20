Валентина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВалентина Алексеевна

Валентина Алексеевна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1906

Сын: Суворов Сергей Васильевич

Отец ребёнка: Суворов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1909

Сын: Суворов Анатолий Васильевич

Отец ребёнка: Суворов Василий Сергеевич

Рождение ребёнка
1911

Сын: Суворов Алексей Васильевич

Отец ребёнка: Суворов Василий Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суворов Василий Сергеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close