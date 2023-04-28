Пушина (Колмогорова) Агафья Васильева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Пушин Василий Михайлов
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.07.1849
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Молчаны, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика