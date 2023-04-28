Пушина (Колмогорова) Агафья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушина (Колмогорова) Агафья Васильева

Место рождения

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

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Дети

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Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Пушин Василий Михайлов

Мать: скрыто настройками приватности

Забегалово, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
02.07.1849

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Молчаны, Воткинский муниципальный район, Удмуртская Республика
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