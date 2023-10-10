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Лапин Андрей

Место рождения

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736

Отец: не указан

Мать: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Лапин Корнилий Андреев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1763

Дочь: Агрипина Андреева

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Лапин Егор (Георгий) Андреев

Мать ребёнка: не указана

Комарица, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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