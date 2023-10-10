Лапин Андрей
Место рождения
Дата рожденияОколо 1736
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1736
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1756
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Дочь: Агрипина Андреева
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1763
Сын: Лапин Егор (Георгий) Андреев
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно