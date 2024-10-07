Нифатов-Инивитов Павел Никифорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1861
Дата смерти22.08.1910
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Нифатов-Инивитов Иван Павлович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.10.1905
Мать ребёнка: Нифатова Анисья Дмитриевна
Бракосочетание
До 17.04.1908
Рождение ребёнка
26.02.1909
Мать ребёнка: Нифатова Анисья Дмитриевна
Смерть
22.08.1910
Похороны
24.08.1910