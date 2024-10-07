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Нифатов-Инивитов Павел Никифорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1861

Дата смерти

22.08.1910

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1873 г.р.

Дети

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1861

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Нифатов-Инивитов Иван Павлович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
31.10.1905

Сын: Нифатов Дмитрий Павлович

Мать ребёнка: Нифатова Анисья Дмитриевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До 17.04.1908

Жена: Нифатова Анисья Дмитриевна

Рождение ребёнка
26.02.1909

Сын: Нифатов Фёдор Павлович

Мать ребёнка: Нифатова Анисья Дмитриевна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
22.08.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Похороны
24.08.1910
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

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