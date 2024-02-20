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Пироженко Мирон Григорьевич

Место рождения

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка

Дата рождения

Около 1780

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1780

Отец: Пироженко / Пирожков / Григорий Пирожков //

Мать: ?

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Рождение ребёнка
1798

Сын: Пироженко Федот Миронович

Мать ребёнка: ?

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Рождение ребёнка
1800

Сын: Пироженко Иван Миронович

Мать ребёнка: ?

Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Смерть
Неизвестно
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