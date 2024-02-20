Пироженко Мирон Григорьевич
Место рожденияРоссия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Дата рожденияОколо 1780
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
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Рождение
Около 1780
Отец: Пироженко / Пирожков / Григорий Пирожков //
Мать: ?
Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Рождение ребёнка
1798
Сын: Пироженко Федот Миронович
Мать ребёнка: ?
Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Рождение ребёнка
1800
Мать ребёнка: ?
Россия Воронежская губ.,Павловский уезд Воронцовская волость сл.Воронцовка
Смерть
Неизвестно