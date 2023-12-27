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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1874

Дочь: Мазжорина Елена Флорова

Отец ребёнка: Денисова ?

Рязанской губернии Зарайского уезда пирочинская волость деревня Поляны
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ксения Флоровна

Отец ребёнка: Денисова ?

Рязанской губернии Зарайского уезда пирочинская волость деревня Поляны
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