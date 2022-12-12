Евграфова Аксинья Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти26.03.1964
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1928
Сын: Евграфов Николай Андреевич
Отец ребёнка: Евграфов Андрей Архипович
Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1964
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)