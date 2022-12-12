Евграфова Аксинья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евграфова Аксинья Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

26.03.1964

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1928

Сын: Евграфов Николай Андреевич

Отец ребёнка: Евграфов Андрей Архипович

Шонгуты, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Евграфов Андрей Архипович

Смерть
26.03.1964
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
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