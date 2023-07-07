Тюрина Христина Фролова
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.02.1867
Дата смерти10.02.1892
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1867
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.01.1888
Сын: Тюрин Иван Сергеевич
Отец ребёнка: Тюрин Сергей Михайлович
Рождение ребёнка
05.05.1890
Дочь: Гликерия Сергеевна
Отец ребёнка: Тюрин Сергей Михайлович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
10.02.1892
Причина смерти: в родах