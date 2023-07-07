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Тюрина Христина Фролова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.02.1867

Дата смерти

10.02.1892

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1866 г.р.

Дети

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.02.1867

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.01.1888

Сын: Тюрин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Тюрин Сергей Михайлович

Рождение ребёнка
05.05.1890

Дочь: Гликерия Сергеевна

Отец ребёнка: Тюрин Сергей Михайлович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тюрин Сергей Михайлович

Смерть
10.02.1892
Причина смерти: в родах
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