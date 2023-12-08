Кужелев Михаил Ананьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1888
Дата смерти1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888
Отец: Кужелев Ананий
Мать: Иустиния Стефановна
Рождение ребёнка
1911
Сын: Кужелев Василий
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1927
Сын: Кужелев Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кужелев Алексей
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Полина
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1945