Кужелев Михаил Ананьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кужелев Михаил Ананьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1888

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

ТМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1888

Отец: Кужелев Ананий

Мать: Иустиния Стефановна

Рождение ребёнка
1911

Сын: Кужелев Василий

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1927

Сын: Кужелев Николай

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кужелев Алексей

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Полина

Мать ребёнка: не указана

Смерть
1945
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