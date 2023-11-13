Колбешина Евдокия Федотовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Колбешина Евдокия Федотовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

1936 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.12.1936

Сын: Колбёшин Иван Александрович

Отец ребёнка: Колбёшин Александр Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Колбёшин Александр Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Колбёшин Александр Петрович

Смерть
Неизвестно
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