Кучер Анатолий Захарович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кучер Анатолий Захарович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1953

Дата смерти

16.10.2012

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1953

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.12.1977

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
16.10.2012
Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ
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