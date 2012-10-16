Кучер Анатолий Захарович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1953
Дата смерти16.10.2012
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1953
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.12.1977
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
16.10.2012
Лабытнанги, город Лабытнанги, Ямало-Ненецкий автономный округ