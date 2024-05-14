Фефилова Федора (Федосья) Андреевна Около 1812 — найти родственников по фамилии на Familio
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Фефилова Федора (Федосья) Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1812

Дата смерти

Около 1841

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1809 г.р.

Дети

Добавил:

ВЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812

Отец: Андрей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1831

Сын: Фефилов Пётр Яковлевич

Отец ребёнка: Фефилов Яков Егорович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Селения Лохотского
Бракосочетание
Около 1831

Муж: Фефилов Яков Егорович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Смерть
Около 1841
Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Рождение ребёнка
Около 1933

Сын: Фефилов Иван Яковлевич

Отец ребёнка: Фефилов Яков Егорович

Кеврола, Пинежский муниципальный район, Архангельская область
Селения Лохотского

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