Фефилова Федора (Федосья) Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1812
Дата смертиОколо 1841
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1812
Отец: Андрей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1831
Отец ребёнка: Фефилов Яков Егорович
Селения Лохотского
Бракосочетание
Около 1831
Смерть
Около 1841
Рождение ребёнка
Около 1933
Отец ребёнка: Фефилов Яков Егорович
Селения Лохотского