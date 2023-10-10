Шушарин Феодор Тихонов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788
Отец: Шушарин Тихон
Мать: не указана
Бракосочетание
02.02.1808
Рождение ребёнка
13.12.1808
Мать ребёнка: Шушарина Евдокия Артемьева
Рождение ребёнка
21.05.1810
Мать ребёнка: Шушарина Евдокия Артемьева
Рождение ребёнка
19.03.1812
Сын: Шушарин Яков Федоров
Мать ребёнка: Шушарина Евдокия Артемьева
Смерть
Неизвестно