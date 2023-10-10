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Шушарин Феодор Тихонов

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Место рождения

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: Шушарин Тихон

Мать: не указана

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Бракосочетание
02.02.1808

Жена: Шушарина Евдокия Артемьева

Рождение ребёнка
13.12.1808

Сын: Шушарин Данил Федоров

Мать ребёнка: Шушарина Евдокия Артемьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.05.1810

Сын: Шушарин Леонтий Федоров

Мать ребёнка: Шушарина Евдокия Артемьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
19.03.1812

Сын: Шушарин Яков Федоров

Мать ребёнка: Шушарина Евдокия Артемьева

Шушары, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
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