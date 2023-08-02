Коваленко Терентий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1890
Дата смерти1928
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1915
Жена: Мизюнова Марфа Никитична
Рождение ребёнка
Около 1916
Дочь: !!!! Терентьевна
Мать ребёнка: Мизюнова Марфа Никитична
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Перевалова Ульяна Терентьевна
Мать ребёнка: Мизюнова Марфа Никитична
Рождение ребёнка
1920
Сын: Коваленко Григорий Терентьевич
Мать ребёнка: Мизюнова Марфа Никитична
Рождение ребёнка
1927
Сын: Коваленко Михаил Терентьевич
Мать ребёнка: Мизюнова Марфа Никитична
Смерть
1928