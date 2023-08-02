Коваленко Терентий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коваленко Терентий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1890

Дата смерти

1928

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1915

Жена: Мизюнова Марфа Никитична

Рождение ребёнка
Около 1916

Дочь: !!!! Терентьевна

Мать ребёнка: Мизюнова Марфа Никитична

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Перевалова Ульяна Терентьевна

Мать ребёнка: Мизюнова Марфа Никитична

Рождение ребёнка
1920

Сын: Коваленко Григорий Терентьевич

Мать ребёнка: Мизюнова Марфа Никитична

Рождение ребёнка
1927

Сын: Коваленко Михаил Терентьевич

Мать ребёнка: Мизюнова Марфа Никитична

Смерть
1928
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