Житкова (Шветчиковъ) Фекла (прием.) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Житкова (Шветчиковъ) Фекла (прием.)

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Место рождения

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область

Дата рождения

1768

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Шветчиковъ Федоръ

Мать: Шветчикова Аклина Яковлева

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1788

Дочь: Авдотья

Отец ребёнка: Житковъ Ефремъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1789

Сын: Житковъ Клементий

Отец ребёнка: Житковъ Ефремъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1792

Дочь: Агафья

Отец ребёнка: Житковъ Ефремъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Катерина

Отец ребёнка: Житковъ Ефремъ

Катав-Ивановск, Катав-Ивановский муниципальный район, Челябинская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Житковъ Ефремъ

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