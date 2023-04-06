Житкова (Шветчиковъ) Фекла (прием.)
Место рождения
Дата рождения1768
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Шветчиковъ Федоръ
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Авдотья
Отец ребёнка: Житковъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1789
Сын: Житковъ Клементий
Отец ребёнка: Житковъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Агафья
Отец ребёнка: Житковъ Ефремъ
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Катерина
Отец ребёнка: Житковъ Ефремъ
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Житковъ Ефремъ