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Плехановъ Осипъ
Плехановъ Осипъ
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Место рождения
Рамодановка
Дата рождения
1789
Пол
Мужской
Отец
Плехановъ Андрей
1764 г.р.
Мать
Плеханова (Волоскова) Пелагея
1764 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789
Отец:
Плехановъ Андрей
Мать:
Плеханова Пелагея
Рамодановка
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