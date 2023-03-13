Плехановъ Осипъ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлехановъ Осипъ

Плехановъ Осипъ

avatar

Место рождения

Рамодановка

Дата рождения

1789

Пол

Мужской

Отец

1764 г.р.

Мать

1764 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1789

Отец: Плехановъ Андрей

Мать: Плеханова Пелагея

Рамодановка
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close