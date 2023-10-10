Медведев Константин
Место рождения
Дата рождения17.08.1985
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1985
Отец: Медведев Сергей
Мать: Медведева Галина
Образование
06.06.2008
Новосибирский Государственный Университет | Перед "защитой" диплома (06.06.2008, пятница) ездил на своем автомобиле Honda CR-V в Черепаново, в ОВИР за заграничныч паспортом, который не мог получить с ... Показать все
Бракосочетание
27.05.2016
Жена: Медведева Катерина
Рождение ребёнка
20.03.2018
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведева Катерина
Бракосочетание
16.06.2021
Жена: Медведева Авигея
Рождение ребёнка
01.11.2021
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведева Авигея
Развод
2021
Жена: Медведева Катерина
Рождение ребёнка
14.08.2023
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведева Авигея
Развод
Неизвестно
Жена: Медведева Татьяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Медведева Татьяна
Образование
Неизвестно
Высший Колледж Информатики при НГУ
Место жительства
Неизвестно