Медведев Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведев Константин

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Место рождения

Посевная, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

17.08.1985

Пол

Мужской

Отец

1958 г.р.

Мать

1958 г.р.

Жена

1984 г.р.
1999 г.р.
1984 г.р.

Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.08.1985

Отец: Медведев Сергей

Мать: Медведева Галина

Посевная, Черепановский муниципальный район, Новосибирская область
Образование
06.06.2008
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Новосибирский Государственный Университет | Перед "защитой" диплома (06.06.2008, пятница) ездил на своем автомобиле Honda CR-V в Черепаново, в ОВИР за заграничныч паспортом, который не мог получить с ... Показать все
Бракосочетание
27.05.2016

Жена: Медведева Катерина

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
20.03.2018

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Катерина

Бракосочетание
16.06.2021

Жена: Медведева Авигея

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Рождение ребёнка
01.11.2021

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Авигея

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
2021

Жена: Медведева Катерина

Рождение ребёнка
14.08.2023

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева Авигея

Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Развод
Неизвестно

Жена: Медведева Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Медведева Татьяна

Образование
Неизвестно
Новосибирск, город Новосибирск, Новосибирская область
Высший Колледж Информатики при НГУ
Место жительства
Неизвестно
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