голубцов (Голубцова (Попова)) Елизавета Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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голубцов (Голубцова (Попова)) Елизавета Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.10.1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1893 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
16.07.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Голубцов Петр Анатольевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голубцов Петр Анатольевич

Смерть
Неизвестно
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