голубцов (Голубцова (Попова)) Елизавета Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.10.1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
16.07.1923
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Голубцов Петр Анатольевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно