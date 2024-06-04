Баскаков Сидор Лазарев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБаскаков Сидор Лазарев

Баскаков Сидор Лазарев

Место рождения

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Около 1799

Дата смерти

После 1850

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799

Отец: Баскаков Лазарь Семенов

Мать: Баскакова Степанида Прокофьева

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баскакова (Сажина) Салманида Абрамова

Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: (Баскакова) Матрена Сидорова

Мать ребёнка: Баскакова (Сажина) Салманида Абрамова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1824

Сын: Баскаков Илья Сидоров

Мать ребёнка: Баскакова (Сажина) Салманида Абрамова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
Около 1838

Сын: Баскаков Петр Сидоров

Мать ребёнка: Баскакова (Сажина) Салманида Абрамова

Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1850
Коноплянка, Инзенский муниципальный район, Ульяновская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.