Баскаков Сидор Лазарев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1799
Дата смертиПосле 1850
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1799
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
пахотный солдат
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: (Баскакова) Матрена Сидорова
Мать ребёнка: Баскакова (Сажина) Салманида Абрамова
Рождение ребёнка
Около 1824
Мать ребёнка: Баскакова (Сажина) Салманида Абрамова
Рождение ребёнка
Около 1838
Мать ребёнка: Баскакова (Сажина) Салманида Абрамова
Смерть
После 1850