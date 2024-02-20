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Пелешко Иван Иванович
Пелешко Иван Иванович
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1928
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
(Пелешко) Вера Филипповна
1906 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать:
Вера Филипповна
Смерть
Неизвестно
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