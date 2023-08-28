Панарин Стефан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панарин Стефан

Место рождения

село Болохна Задонского уезда

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

село Болохна Задонского уезда
Рождение ребёнка
1847

Дочь: Карлова Анна Стефанова

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Левашева Екатерина Стефанова

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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