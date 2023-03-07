Кощеева (Нелюбина) Ксения Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1740
Дата смертиПосле 1765
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Настасья Кононова
Отец ребёнка: Кощеев Конон Петров
Рождение ребёнка
1776
Дочь: Агафия Кононова
Отец ребёнка: Кощеев Конон Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кощеев Конон Петров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1765