Кощеева (Нелюбина) Ксения Данилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кощеева (Нелюбина) Ксения Данилова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1740

Дата смерти

После 1765

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1748 г.р.

Дети

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1740

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1763

Дочь: Настасья Кононова

Отец ребёнка: Кощеев Конон Петров

Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1776

Дочь: Агафия Кононова

Отец ребёнка: Кощеев Конон Петров

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кощеев Конон Петров

Место жительства
Неизвестно
Киселевский, Вятский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1765
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