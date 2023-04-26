Скорлыгин Николай Сергеевич
Место рождениягород Сызрань, Симбирская губерния
Дата рождения01.02.1924
Дата смерти1995
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
город Сызрань, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Скорлыгина Ольга Воробьева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995
город Самара