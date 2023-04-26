Скорлыгин Николай Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скорлыгин Николай Сергеевич

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Место рождения

город Сызрань, Симбирская губерния

Дата рождения

01.02.1924

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

город Сызрань, Симбирская губерния
Рождение ребёнка
1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Скорлыгина Ольга Воробьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Скорлыгина Ольга Воробьева

Смерть
1995
город Самара
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