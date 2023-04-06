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Чупин Иван Никитин

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Место рождения

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край

Дата рождения

Около 1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1887

Отец: Чупин Никита Силаев

Мать: Чупина Параскева Иванова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
Бракосочетание
11.11.1905 ст.

Жена: Чупина Степанида Иванова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Лист 42. с. Осколковского крестьянина Никиты Чупина сын Иоанн Никитин 1 браком 18 лет и девица Стефанида Иванова дочь отставного контониста Ивана Патрушева 1 браком 19 ... Показать все
Рождение ребёнка
24.12.1905

Сын: Чупин Стефан Иванов

Мать ребёнка: Чупина Степанида Иванова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-886 (ГААК, г. Барнаул). Лист 2. Воспреемники Почетный потомственный гражданин Николай Николаев Белогорцев и солдатскаяы жена села Осколковского Евдокия Никитина Гордеевских
Рождение ребёнка
25.01.1907 ст.

Дочь: Чупина Анна Иванова

Мать ребёнка: Чупина Степанида Иванова

Осколково, Алейский муниципальный район, Алтайский край
144-6-765 (ГААК, г. Барнаул). Воспреемник того же села Татьяна Парфенова Белорукова
Смерть
Неизвестно
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