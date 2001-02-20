Енотова (Никитина) Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.09.1927
Дата смерти20.02.2001
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1927
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.12.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Енотов (д/о Им Горького) Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
10.08.1949
Сын: Енотов Валерий
Отец ребёнка: Енотов (д/о Им Горького) Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
12.03.1951
Отец ребёнка: Енотов (д/о Им Горького) Павел Григорьевич
Рождение ребёнка
21.06.1954
Сын: Енотов Александр Павлович
Отец ребёнка: Енотов (д/о Им Горького) Павел Григорьевич
Смерть
20.02.2001