Енотова (Никитина) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Енотова (Никитина) Ольга

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.09.1927

Дата смерти

20.02.2001

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1949 г.р.
1951 г.р.
1954 г.р.

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.09.1927

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.12.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Енотов (д/о Им Горького) Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
10.08.1949

Сын: Енотов Валерий

Отец ребёнка: Енотов (д/о Им Горького) Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
12.03.1951

Сын: Енотов Владимир Павлович

Отец ребёнка: Енотов (д/о Им Горького) Павел Григорьевич

Рождение ребёнка
21.06.1954

Сын: Енотов Александр Павлович

Отец ребёнка: Енотов (д/о Им Горького) Павел Григорьевич

Смерть
20.02.2001
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