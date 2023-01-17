Каргина (Петрова) Васса Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Каргина (Петрова) Васса Дмитриевна

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Место рождения

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

1850

Дата смерти

16.09.1899

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850

Отец: Васильев Дмитрий Васильевич

Мать: Васильева Агриппина Антоновна

Белый Ключ, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.07.1871

Дочь: Марина Степановна

Отец ребёнка: Каргин (петров) Степан Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
21.12.1873

Сын: Каргин (петров) Федор Степанович

Отец ребёнка: Каргин (петров) Степан Петрович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
28.01.1878

Сын: Каргин (внебрачный) Георгий Степанович

Отец ребёнка: Каргин (петров) Степан Петрович

Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.09.1899
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
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