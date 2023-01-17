Каргина (Петрова) Васса Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения1850
Дата смерти16.09.1899
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850
Рождение ребёнка
17.07.1871
Дочь: Марина Степановна
Отец ребёнка: Каргин (петров) Степан Петрович
Рождение ребёнка
21.12.1873
Сын: Каргин (петров) Федор Степанович
Отец ребёнка: Каргин (петров) Степан Петрович
Рождение ребёнка
28.01.1878
Сын: Каргин (внебрачный) Георгий Степанович
Отец ребёнка: Каргин (петров) Степан Петрович
Телятниково, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
16.09.1899