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Лукьяненко Трофим Федорович

Место рождения

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое

Дата рождения

Около 1818

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1818

Отец: Лукьяненко Федор Данилович

Мать: ?

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Рождение ребёнка
1845

Сын: Лукьяненко Терентий Трофимович

Мать ребёнка: Лукьяненко Неизвестно

Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Рождение ребёнка
1848

Сын: Лукьяненко Иван Трофимович

Мать ребёнка: Лукьяненко Неизвестно

Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Рождение ребёнка
1850

Сын: Лукьяненко Кондрат Трофимович

Мать ребёнка: Лукьяненко Неизвестно

Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Тришина Параскева Трофимовна

Мать ребёнка: Лукьяненко Неизвестно

Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Рождение ребёнка
1858

Сын: Лукьяненко Никита Трофимович

Мать ребёнка: Лукьяненко Неизвестно

Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Курчина Агриппина Трофимовна

Мать ребёнка: Лукьяненко Неизвестно

Россия Курская губ.,Путивьский уезд,Больше-Неплюевская волость с.Казацкое
Бракосочетание
12.01.1868

Жена: Лукьяненко Домникия Ивановна

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Бракосочетание
До 1868

Жена: Лукьяненко Неизвестно

Россия Курская губ.,Путивльский уезд с Казацкое
Смерть
Неизвестно
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