Таратун (Пономаренко) Дарья Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Таратун (Пономаренко) Дарья Матвеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1919 г.р.

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1922

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
15.06.1947

Дочь: Таратун Валентина Михайловна

Отец ребёнка: Таратун Михаил Иванович

Рождение ребёнка
18.05.1951

Сын: Таратун Валерий Михайловна

Отец ребёнка: Таратун Михаил Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Таратун Михаил Иванович

Смерть
Неизвестно
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