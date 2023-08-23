Таратун (Пономаренко) Дарья Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1922
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
15.06.1947
Дочь: Таратун Валентина Михайловна
Отец ребёнка: Таратун Михаил Иванович
Рождение ребёнка
18.05.1951
Сын: Таратун Валерий Михайловна
Отец ребёнка: Таратун Михаил Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно