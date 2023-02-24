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Ребров Гавриил Михаилович

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Место рождения

Село Поселок , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1870

Дата смерти

После 1907

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Ребров Михаил Александрович

Мать: Реброва Ирина Леонтьевна

Село Поселок , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
17.?.1888

Жена: Реброва Евдокия Ивановна

Рождение ребёнка
26.08.1889

Сын: Ребров Александр Гаврилович

Мать ребёнка: Реброва Евдокия Ивановна

Село Поселок , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1891

Дочь: Татьяна Гавриловна

Мать ребёнка: Реброва Евдокия Ивановна

Село Поселок , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1893

Дочь: Ирина Гавриловна

Мать ребёнка: Реброва Евдокия Ивановна

Село Поселок , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1895

Дочь: Васса Гавриловна

Мать ребёнка: Реброва Евдокия Ивановна

Село Поселок , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1907

Сын: Ребров Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Реброва Евдокия Ивановна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1907
Дуровка, Сызранский, Симбирская, Россия
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