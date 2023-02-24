Ребров Гавриил Михаилович
Место рожденияСело Поселок , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1870
Дата смертиПосле 1907
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Село Поселок , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
17.?.1888
Жена: Реброва Евдокия Ивановна
Рождение ребёнка
26.08.1889
Сын: Ребров Александр Гаврилович
Мать ребёнка: Реброва Евдокия Ивановна
Село Поселок , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
08.01.1891
Дочь: Татьяна Гавриловна
Мать ребёнка: Реброва Евдокия Ивановна
Село Поселок , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
15.05.1893
Дочь: Ирина Гавриловна
Мать ребёнка: Реброва Евдокия Ивановна
Село Поселок , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
13.08.1895
Дочь: Васса Гавриловна
Мать ребёнка: Реброва Евдокия Ивановна
Село Поселок , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
20.01.1907
Мать ребёнка: Реброва Евдокия Ивановна
Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
После 1907
Дуровка, Сызранский, Симбирская, Россия